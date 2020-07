Podcast: Marlies Dekkers over failliet gaan met een uur later een doorstart

Marlies Dekkers, wie kent haar niet. Met de bekende 'spiderbeha' gedragen door menig celebrity, is Marlies Dekkers niet meer weg te denken uit de lingeriebranche. In de podcast 'Vallen en Opstaan' vertelt ze aan Vincent Reinders hoe zij bekendheid kreeg met haar afstudeeropdracht, maar ook het bijzondere verhaal over haar faillissement in 2013 en hoe zij een uur later al de keuze kreeg om een doorstart te maken.

Bron:Vallen en Opstaan via Stitcher