Podcast: Marloes Hoedeman (Love Stories) over hoe haar haarkleur haar merk beïnvloedt en meer

In deze podcast spreekt Rinke Tjepkema, hoofdredacteur van Vogue Nederland met Marloes Hoedeman van het ondergoedmerk Love Stories. Hoedeman richtte het merk in 2013 op omdat ze geen mooi ondergoed kon vinden dat ze zelf zou willen dragen. Ze had geen ontwerpachtergrond, maar toch ging ze de uitdaging aan. In deze podcast hoor je hoe Hoedeman begon, hoe haar haarkleur haar merk beïnvloedt, en hoe ondernemen is in het 'rampjaar' 2020.

Bron: Amsterdam Fashion Week via SoundCloud