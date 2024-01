Podcast: Matthieu Blazy over zijn succes bij Bottega Veneta [Engels]

In deze aflevering praat creatief directeur Matthieu Blazy over zijn succes bij Bottega Veneta. Ook blikt hij terug naar het verleden. Blazy heeft een indrukwekkende cv. Hij heeft onder andere voor Maison Martin Margiela, Raf Simons en Phoebe Philo gewerkt. In deze podcast deelt hij ook zijn beste makerslessen. Het succes van het merk heeft volgens hem alles te maken met hoe uniek de producten zijn. "Als je iets met de hand maakt, zal het altijd een klein foutje hebben, wat geen foutje is, maar deel uitmaakt van het proces," zegt hij. "Dus als je naar de winkel gaat, vind je niet twee keer hetzelfde product." Als wereldwijd merk hoopt Blazy dat klanten over de hele wereld zichzelf kunnen vinden in Bottega Veneta onder zijn creatieve leiding. "Fundamenteel wil ik dat [wereldwijde klanten] ook iets vinden waarin ze zichzelf herkennen in het verhaal dat niet alleen Italiaans is."

