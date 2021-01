Podcast: Medeoprichter outdoormerk Duer over het openen van winkels tijdens de pandemie

Veel modewinkels die plannen hadden om in 2020 fysieke winkels te openen, zouden willen dat ze alles terug konden nemen. Maar niet voor Gary Lenett, medeoprichter van Duer.

“We voelen ons gewoon heel, heel gelukkig dat we in de positie zijn die we nu hebben, gezien waar het grootste deel van de wereld zich bevindt,” zei Lenett op de Glossy Podcast. Het activewear-merk is cashflow-positief en is van plan om in 2021 nieuwe productcategorieën en 4 tot 8 nieuwe winkels te lanceren. Afgezien daarvan, zei Lenett, wil het bedrijf voet aan de grond krijgen op de Aziatische markt. Beluister hieronder de Engelstalige podcast.

Podcast: The Glossy Podcast