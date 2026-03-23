Podcast: Mesure-oprichter Sara Blanken over de herdefinitie van maatwerk voor vrouwen

In deze aflevering gaat Sara Blanken, oprichter van het Amsterdamse label Mesure, in gesprek met Yeliz Çiçek van How To Get The Job (Done). Vanuit haar achtergrond in modeopleidingen in Amsterdam en Londen en ervaring in mens tailoring, ontwikkelde Blanken een visie op maatwerk waarin de vrouwelijke klant centraal staat. Het gesprek belicht hoe Mesure inspeelt op een lacune in de markt: kleding die specifiek is ontworpen voor het lichaam en de behoeften van vrouwen.

Blanken deelt haar benadering van vakmanschap en duurzaamheid, en hoe maatwerk kan bijdragen aan een meer bewuste en persoonlijke manier van consumeren. Daarbij wordt kleding niet alleen benaderd als product, maar ook als middel voor zelfvertrouwen en zichtbaarheid, waarmee Mesure zich positioneert op het snijvlak van ambacht, identiteit en moderne retail.

