Podcast: Met 100 euro een mode-imperium bouwen – Danique Bossers (Most Wanted) deelt haar verhaal

Danique Bossers, oprichter van Most Wanted, is te horen in de nieuwe aflevering van de "Female Initiative" (FI) Business Academy Podcast van Yeliz Çiçek en Anna Nooshin. In een openhartig gesprek deelt ze hoe haar passie voor mode en trends – in combinatie met een scherp zakelijk inzicht en doorzettingsvermogen – heeft geleid tot het succes van haar eigen modebedrijf.

Wat begon vanuit de frustratie dat mooie, betaalbare kleding moeilijk te vinden was, groeide uit tot een mode-imperium. Most Wanted is zowel online als offline een snelgroeiend modemerk, met een winkel in Rotterdam, een eigen webshop, en honderdduizenden volgers op Instagram en TikTok. Bossers vertelt met veel humor en bescheidenheid over de weg ernaartoe, van de eerste stappen als ondernemer tot het opbouwen van een sterk merk met een trouwe community.

Een inspirerend verhaal voor iedereen die geïnteresseerd is in mode, ondernemerschap en vrouwelijk leiderschap.

Bron: Geuren en Kleuren Media / How to get the job (done)