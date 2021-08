Podcast: Mode als een manier om cultuur op te eisen

Kestrel verwelkomt Christian Allaire, de mode- en stijlsredacteur van Vogue, in de show. Christian heeft onlangs zijn eerste boek uitgebracht, getiteld The Power Of Style: How Fashion and Beauty Are Being Used To Reclaim Cultures. “Ik denk aan iets als lintwerk in mijn cultuur - alsof elke kleur van het lint iets betekent, of misschien staat het voor iemand in je leven of zoals je zei, intentie staat voorop. Hoe het eruit ziet is belangrijk, maar waarom het er is, is nog belangrijker. En dus voel ik me aangetrokken tot iedereen die design ook op die manier benadert.” -Christian groeide op in het Nipissing First Nation reservaat in Ontario, Canada. Als tiener met een modeobsessie struinde hij tijdschriften en films af op zoek naar stijlinspiratie. Jaren later realiseerde hij zich dat zijn persoonlijke esthetiek en aantrekkingskracht voor mode en kleding voor een groot deel werd beïnvloed door zijn eigen gemeenschap - als inheemse Ojibwe.

Podcast: Conscious Chatter with Kestrel Jenkins via Stitcher.com