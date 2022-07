Podcast: Mode meets beauty

In deze aflevering van Dé Modeshow schuift product designer Christian Heikoop aan. Hij praat over Maeden, een nieuw luxe tassenmerk waarvoor hij vier Nederlandse ontwerpers benaderde, waaronder modeontwerper David Laport en Mae Engelgeer. Verder vertelt model en productontwikkelaar van innovatief skincare merk Routinely over de mis-informatie over ingrediënten in skincare. Tenslotte vertelt Anouk van Heesch over het nieuwe Schoenenkwartier in Waalwijk waarvan zij directeur is.

