Rob Schalker is de man achter het mannenmodemerk A Fish Named Fred. Ook is hij betrokken bij het merk NZA New Zealand Auckland. Met beide merken focust Schalker op storytelling en branding. Niet te veel kijken wat andere merken doen, maar bouwen vanuit een eigen verhaal.

In deze podcast van Retailtrends gaat de mode-ondernemer in op showrooms, partnerstores en branding.

Eigendom: De RetailTrends Podcast