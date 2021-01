Podcast: Model Pat Cleveland over haar turbulente leven

“Ik breng de vreugde van de creatieve geest als ik over de catwalk loop.” Pat Cleveland, het model dat in de jaren zeventig bekendheid verwierf als Halston-muze en catwalk-ster, blikt terug op haar buitengewone leven: een bohemien opvoeding in Harlem, als tiener ten huwelijk gevraagd door Muhammad Ali, feesten met Andy Warhol en Karl Lagerfeld in Parijs en haar ster draaien in de Battle of Versailles Fashion Show, een nu legendarisch evenement in de modegeschiedenis dat Amerikaanse modellen en ontwerpers op de kaart heeft gezet.

Podcast: The Collector’s House via Listennotes