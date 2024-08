Podcast: Modeondernemer Jan Diebels over het belang van maatschappelijke betrokkenheid

In deze podcast deelt modeondernemer Jan Diebels meer over het belang van maatschappelijke betrokkenheid. Diebels heeft meer dan twee decennia ervaring in de retail. Hij is eigenaar van mannenmodewinkels Dedicated Fashion en Daily Fresh in Nijmegen. Daarnaast is hij oprichter van het breigoed-merk Saint Steve en runt hij de webshop ilovenijmegen.nl. Via de link hieronder beluister je de podcast aflevering van 024/7 'De podcast met de makers en doeners uit Nijmegen die onze stad kleur geven' getiteld 'Jan Diebels (Dedicated) - Misschien wel de meest twijfelende ondernemer van Nijmegen' waar hij een inkijkje geeft in hoe hij Nijmegen kleur geeft.

Eigendom: 024/7