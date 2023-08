Podcast: Moederbedrijf Van Uffelen winstgevend, maar moet nog 15 miljoen euro coronasteun terugbetalen

De Naura Groep, het moederbedrijf van Expresso, Van Uffelen en Claudia Sträter, is weer op een winstgevend pad na de pandemie, zo vertelt CEO Pieter Cox aan BNR Nieuwsradio. Wel moet het bedrijf nog 15 miljoen euro aan coronasteun terugbetalen, wat ervoor zorgt dat er minder kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld nieuwe winkels. Cox gaat in gesprek over de huidige situatie in de kledingbranche en wat de industrie te wachten staat.

Eigendom: BNR Nieuwsradio