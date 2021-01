Mud Jeans is een pionier in de denimindustrie. Bert van Son van Mud Jeans vertelt over zijn missie om een 100 procent circulaire broek te maken. Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor Mud Jeans? En waar liggen de kansen voor een duurzame(re) toekomst? Je hoort het in deze podcast.

Podcast: Circular Textile Stories via Spotify