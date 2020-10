Nick Wooster werkte als inkoper voor Bergdof Goodman, hij was directeur retail merchandising voor Calvin Klein, design director van het merk Polo Ralph Lauren, en later was hij directeur herenkleding bij Neiman Marcus.

Dus leun achterover en luister naar hem die vertelt over waar hij het meest van houdt: mode.

Bron: Fashion Your Seatbelt via SoundCloud