Podcast: Nigeriaanse ontwerper Adebayo-Oke Lawal over de modecultuur in Nigeria

Zijn werk heeft hem lofbetuigingen opgeleverd in internationale mode kringen, maar het is zijn benadering van bewegingsopbouw en teruggeven die harten wint. Dit is een inspirerend gesprek over opkomen voor waar je in gelooft, giftige mannelijkheid uitdagen en een nieuwe generatie opkomende Afrikaanse modeontwerpers begeleiden.

Bron: Ethical Fashion Podcast via YouTube