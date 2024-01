Podcast: O My Bag's Femke Lotgerink over ketenverantwoordelijkheid en eerlijke lonen in India

Het Nederlandse merk O My Bag staat bekend als B Corp, dat een gezonde en eerlijke productie voorop stelt en bovenal: stijlvolle leren tassen en portemonnees verkoopt. In deze podcast vertelt duurzaamheidsmanager Femke Lotgerink meer over de activiteiten van het merk. Ook spreekt ze over het productieteam in India. Hoe zorgt O My Bag voor eerlijke lonen? Hun doel is om de wereld een stukje mooier te maken, te beginnen met hun eigen daden. Eerlijk en transparant zakendoen, dat is waar het bij het merk om draait aldus Lotgerink.

