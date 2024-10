Podcast: Olcay Gulsen over veerkracht en ondernemerschap

In de podcast How To Get The Job (Done) van de Female Initiative Business Academy vertelt ondernemer Olcay Gulsen openhartig over de lessen die ze heeft geleerd in de snel veranderende wereld van retail en media. Ze bespreekt met hosts Anna Nooshin en Yeliz Çiçek de uitdagingen van ondernemerschap.

Gulsen vertelt ook openhartig over lastige periodes zoals een mentale dip, waardoor ze tijdelijk een stap terug moest doen als CEO van de modelabels SuperTrash en ST Studio.

Daarnaast vertelt Gulsen meer over de wereld achter mediaoptredens en ondernemerschap. Gulsen is ook ambassadeur van UN Women, oprichter van Olcay Gulsen Beauty, en jurylid geweest in programma's als Ultimate Shopper en Project Catwalk.

Eigendom: Female Business Initiative