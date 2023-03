Amsterdamse ontwerper Camiel Fortgens heeft zijn eigen gelijknamige label. Hij richtte zijn eigen merk op in 2014 nadat hij afstudeerde aan de Design Academy in Eindhoven. Fortgens ontwerpt vanuit noodzaak, aldus de ontwerper. In deze podcast van KledingCast gaat hij verder in op zijn werk, zijn technieken en referenties en over het waarderen van (im)perfecties.

