Podcast: Ontwerper Erdem Moralioglu over zijn bijna 20-jarige carrière in de mode [Engels]

In de seizoensfinale van The Grand Tourist spreekt Dan Rubinstein met modeontwerper Erdem Moralioglu over zijn bijna 20-jarige carrière, waarin hij vrouwenmode creëert die sterk geworteld is in onderzoek en rijke verhalen. Moralioglu, die zijn eigen label vanuit Londen runt, vertelt over zijn veelzijdige jeugd, zijn creatieve proces en de inspiratie achter zijn collecties, waaronder de lente-zomer 2025 collectie, beïnvloed door het klassieke boek 'The Well of Loneliness.'

Luister naar deze aflevering voor een kijkje in het leven en werk van de Canadees-Turkse ontwerper.

Bron: The Grand Tourist with Dan Rubinstein