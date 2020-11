Podcast: Ook mensen met een handicap houden van mode

Ondanks alle gesprekken over inclusiviteit in de mode, loopt de industrie op veel fronten ver achter. Het negeert in feite hele delen van de markt, wat vanuit zakelijk oogpunt niet logisch is, laat staan vanuit sociaal oogpunt.

Adaptieve mode is zowel een kans als een noodzaak - de gast van deze week, auteur Keah Brown, stipt aan dat mensen met een handicap ook dol op kleding. En ze zijn het zat om dingen te moeten aanpassen die voor hen niet werken. Toegankelijk, aanpasbaar ontwerp is de toekomst en toekomstgerichte merken nemen nota.

Bron: Wardrobe Crisis met Clare Press via Omny.fm