Podcast: Op weg naar een rechtvaardiger en duurzamer mode-ecosysteem [Engels]

Luister hier naar de podcastaflevering van Conscious Style Podcast over financiële duurzaamheid. Het onderwerp is het opbouwen van een duurzamer en rechtvaardiger mode-ecosysteem. Wanneer bedrijven niet meegaan in de snelle mode-industrie en bijvoorbeeld de tijd nemen om te produceren, wordt dit slow fashion genoemd. Bedrijven zoals Mud Jeans, Teym, HNST en Asket gaan bewust niet mee in het ritme van de mode-industrie en blijven zoveel mogelijk weg van modetrends.

Gasten Dani Des Roches, Mahdiyyah Muhammad, Jacqueline Schumann en Aiste Zitnikaite praten over het creëren van een rechtvaardiger en duurzamer mode-ecosysteem. Hoe verdienen bedrijven die om mensen en de planeet geven eigenlijk geld? En hoe verdien je geld zonder te vervuilen? Maar hoe verdien je eigenlijk geld in deze industrie, vooral als je niet wilt overproduceren? Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord in de podcast.

Bron: Conscious Style Podcast