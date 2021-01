Podcast: Oprichters schoenenmerk Tamara Mellon over het gevaar van digitalisatie

Het luxeschoenenmerk Tamara Mellon opende een maand voor de lockdowneen winkel in Soho. “Geweldige timing”, grapte Jill Layfield, de CEO van het bedrijf, in de Glossy Podcast.

Maar een inspanning die de tand des tijds beter heeft doorstaan dan een fysieke winkel, is de truck van het bedrijf: een schoenenkast op wielen die klanten begroet met het Covid-bewuste tarief van één voor één. De 24 meter lange “TM Closet” heeft stops gemaakt in meer dan een dozijn steden in Amerika. Beluister hieronder de podcast.

Podcast: The Glossy Podcast