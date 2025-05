Podcast: Outfits waar zowel millennials als Gen Z het over eens kunnen zijn [Engels]

In de nieuwste aflevering van Nothing to wear ("Niets om aan te trekken" in het Nederlands) bespreekt de host, in gesprek met social media ster Liv James, matchende sets, doorschijnende rokken en het voortdurende modedebat tussen Gen Z en millennials. Ze dagen het idee van leeftijdsgebonden kledingvoorschriften uit en bespreken hoe beide generaties inspiratie kunnen vinden in elkaars stijl.

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool. FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.