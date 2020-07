Podcast: Pamela Hanson over hoe zij haar weg heeft gevonden in een door mannen gedomineerde industrie

In deze aflevering van de Engelstalige podcastserie 'Dior Talks' spreekt Charlotte Jansen met Hanson over de positie van vrouwen in de mode, en bespreekt ze hoe ze de veranderingen die hebben plaatsgevonden beschouwt en of deze veranderingen blijvend en zinvol zullen zijn. Hanson richtte op 13-jarige leeftijd haar eerste darkroom in en onderzoekt sindsdien haar eigen observaties van de wereld. Ze bespreekt haar aanvankelijke interesse in kunstgeschiedenis en haar onwaarschijnlijke entree in de modewereld. Haar lange en gevarieerde ervaring vormt het decor voor haar kenmerkende persoonlijke, intieme relatie met haar onderwerpen.

Bron: Dior