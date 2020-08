Podcast: Paola Vivas bespreekt de nieuwe machtsdynamiek gecreëerd door jonge vrouwelijke creatievelingen

In deze aflevering spreekt seriepresentator Charlotte Jansen, een Britse journalist en auteur, met de jonge modefotograaf Paola Vivas, die furore maakt in de modewereld met haar frisse, natuurlijke kijk op vrouwelijkheid en gender. Ze vertelt over haar verrassende verhuizing naar Londen en de diversiteit van de stad die ze zo inspirerend vindt, en reflecteert ook over haar Mexicaanse roots en hun invloed op haar esthetiek. Ze bespreekt ook haar samenwerking met Dior in 2018 in deze Engelstalige podcast van 'Dior Talks'.

Bron: Dior