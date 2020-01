Podcast: Pauline van Dongen over tech en design

Wearable technology ontwerper Pauline van Dongen is te gast in de elfde podcast aflevering van High Tech Campus Eindhoven. "Recent is Pauline van Dongen gepromoveerd aan de TU Eindhoven met haar onderzoek en werk naar wearable technology. Ze heeft een shirt gemaakt met zonnecellen wat zelf energie opwekt," luidt de intro van interviewer Ingelou Stol.

De vraag van deze aflevering luidt 'Is technologie de sleutel om de mode-industrie te verduurzamen?'

"We kopen heel veel en daarmee vermindert ook de waarde van de kleding en de relatie die we ermee hebben. Ik denk dat we door middel van technologie en al die nieuwe eigenschappen die we kleding kunnen geven, dat we daarmee een nieuw soort relatie met onze kleding kunnen hebben," vertelt Van Dongen in de podcast.

De 24-minuten durende podcast is in het Nederlands.

En wat wearable technologie eigenlijk is? Van Dongen vertelt aan High Tech Campus Eindhoven: "Ik combineer eigenlijk textiel en elektronica. Dearmee creeer ik kleding dat slim en vaak interactief is. Sensoren bijvoorbeeld, waarbij je dingen kan meten. (..) Die kleding kan meer dan onze dagelijkse kleding kan en voor ons doet."