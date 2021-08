Podcast: Personalisatie is meer dan alleen de bestelgeschiedenis van de klant

Marktplaatsen behoorden tot de grote retail winnaars van het afgelopen jaar, en Farfetch was geen uitzondering. “We hebben goed gepresteerd, als een algemeen bedrijf,” zei Kelly Kowal, chief platform officer bij Farfetch, in de Glossy Podcast. In de winstcijfers over het eerste kwartaal, die op 13 mei werden gepubliceerd, rapporteerde Farfetch een omzetstijging van 46 procent jaar-op-jaar, tot 485 miljoen dollar. “Niemand wil profiteren van een pandemie, maar een ding waar we echt enthousiast over waren, en iets waar we echt voorstander van waren aan de marktplaats kant, was het online houden van onze boutique [partners] en in staat zijn om te handelen. En dan aan de platformkant zagen we een toename van nieuwe klanten en van nieuwe technologie die werd overgenomen. We hadden echt het geluk dat we beide kanten van onze business op volle toeren konden laten draaien.”

Podcast: The Glossy Podcast via Megaphone