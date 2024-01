Podcast: Peter Berg, CEO van Jeans Centre, over zijn retailervaring

Leer jeansspecialist Peter Berg beter kennen. Hij is al 14 jaar CEO van modeketen Jeans Centre. Zijn cv is opmerkelijk. Zo start hij zijn carrière in 1989, op de winkelvloer van de Bijenkorf. Na zes jaren wordt Berg regiomanager bij WE. In 1999 vervolgt hij zijn retailreis als senior manager operations bij V&D. Na zeven jaren V&D en drie jaar Thomas Cook belandt Berg in 2009 bij Jeans Centre. In deze aflevering van de podcast van RetailTrends deelt de ondernemer meer over zijn ervaring in de retailindustrie.

Eigendom: De RetailTrends Podcast