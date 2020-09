Peter van Kampen is te gast in deze podcast van de serie 'Retaillessen met...'. Van Kampen is de CEO van America Today en MS Mode. Deze modebedrijven maken onderdeel uit van Coolinvestments, eigendom van Ronald Kahn. Van Kampen blikt terug op zijn retailhistorie, zo begon hij in 1987 als inkoper Textiles bij de Bijenkorf. Hoe de rest van zijn verhaal verloopt, hoor je in deze podcast.

Bron: RetailTrends via Anchor.fm