Podcast: Piet en Arthur Feenstra van Only for Men, hoe verloopt de samenwerking tussen vader en zoon?

In de derde aflevering van de podcast Retaillessen van RetailTrends, zijn Piet en Arthur Feenstra aan de beurt. Vader en zoon zijn eigenaren van het bedrijf Only for Men, een merk dat, zoals je kunt verwachten, gespecialiseerd is in mannenmode. Het bedrijf heeft een webshop en zestien winkels door het hele land, van Reusel tot aan Alkmaar. Marcel ten Holte, de man die het duo interviewt, is uiterst enthousiast over het bedrijf en vertelt over zijn bijzondere winkelervaring. Hij 'ging voor een broek naar Only for Men Ede, en ging uiteindelijk met een tas vol kleding de winkel uit'. Je hoort hieronder onder andere hoe de achttienjarige samenwerking tussen vader en zoon verloopt.

Bron: RetailTrends via Anchor.fm