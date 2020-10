Podcast: Regisseur van de Dior SS21-film aan het woord

In deze aflevering van de podcastserie 'Dior Talks' is het de beurt aan Alina Marazzi. Marazzi is de regisseur van de Dior SS21-film. De film creëert een tableau vivant van Marcucci's baanbrekende nalatenschap en fungeert als een ontroerende intellectuele basis voor de collectie, als het ware een van de pijlers van het conceptuele manifest van de collectie. Marazzi bespreekt de fundamentele ideeën van haar films, de denkers en critici die hebben bijgedragen aan het kristalliseren van haar eigen boodschap. Beluister hieronder de podcast.

