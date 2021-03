Podcast: Retaillessen met Simone van Trojen - CEO LaDress

In deze aflevering van de podcastserie 'Retaillessen met...' is het de beurt aan Simone van Trojen. Van Trojen is de CEO van het damesmodemerk LaDress. De verkoop verliep bij aanvang uitsluitend via haar webshop. In 2016 opende LaDress haar eerste fysieke winkel in Amsterdam, maar na een snelle groei staat in 2019 een reorganisatie voor de deur. Het aantal items wordt teruggeschroefd, en datzelfde lot staat de verkooppunten te wachten. Beluister hieronder de podcast.

Bron: RetailTrends via Spotify