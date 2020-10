Podcast: Richard Hell, punklegende en schrijver bespreekt zijn kunst in Gucci Fall Winter 2020

Voor de terugkeer van Alessandro Michele naar Menswear in januari van dit jaar met de Fall Winter 2020-collectie, gehost in het Palazzo delle Scintille in Milaan, zat punklegende en schrijver Richard Hell op de eerste rij. Op de catwalk werd een reeks T-shirts onthuld met woordcombinaties uit Richard Hell's boek 'Psychopts', gemaakt in samenwerking met zijn vriend en kunstenaar Christopher Wool. De kunstwerken bevatten woordparen die elkaar overlappen, zoals ‘think’ met ‘thank’ en ‘impatient’ met ‘impotent’ die als slogan-T-shirts in de herenkledingcollectie te zien waren.

Bron: Gucci via Spotify