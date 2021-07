Podcast: Richard Turk over de mislukte doorstart van FNG Nederland

In deze podcast van RetailTrends is Richard Turk, oud-CEO van FNG Nederland te gast. Hij vertelt wat zijn retaillessen zijn, en praat openhartig over het stukgelopen avontuur als CEO van FNG Nederland en de mislukte doorstart onder NXT Fashion. Daarnaast wordt ook de gehele voorgaande carrière van Turk besproken. Beluister hieronder de volledige podcast.

