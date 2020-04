Rodney Lam, de directeur van Daily Paper belt met Yves Gijrath in een nieuwe podcastaflevering 'Ondernemen in tijden van corona I Een-tweetje met Yves'. Lam vertelt in een 50 minuten podcast over de impact van de coronacrisis op het bedrijf en de branche.

Er werkt 60 man bij Daily Paper. Het kledingmerk zet iets meer dan 20 miljoen per jaar om, vertelt Lam desgevraagd aan Grijrath 'waarvan 65 procent online'.

