Podcast: Ronald Kahn draait al vijftig jaar mee in de retail: hoe is dat verlopen?

Roland Kahn (68) draait al vijftig jaar mee in de retailindustrie. In 1970 begon hij bij de Bijenkorf, en sinds 1976 is hij een fashionretailer met vele hoogte- en dieptepunten. Kahn spreekt is zeer open over de ontwikkeling van CoolCat, de vele overnames die hij gedaan heeft van America Today tot Sapph. Ook vertelt hij over de faillissementen van MS Mode en zijn levenswerk CoolCat. Wat opvalt is dat Kahn kritisch is over zichzelf, op welke vlak, hoor je in de podcast. Op 1 januari 2021 zal Kahn stoppen als directievoorzitter van Coolinvestments en draagt hij het stokje over aan zijn zoons Jonathan en Joshua Kahn.

Bron: De RetailTrends Podcast via Spotify