Podcast: Sabine Staartjes over hoe ze haar merk heeft opgebouwd

Sabine Staartjes is een Nederlandse modeontwerper. Ze maakt naar eigen zeggen positief en kleurrijk maatwerk. Sabine Staartjes vertelt over hoe ze haar merk heeft opgebouwd. De podcast bevat tips over ontwerpers, mensen die de mode in willen of een brand aan het opbouwen zijn, zo luidt het in de introductie van de podcast aflevering.

Sabine Staartjes heeft een studio en winkel in Amsterdam West.

De 52-minuten durende podcasts is in het Nederlands.