Podcast: Sara Dubbeldam over wat de mode-industrie kan leren over haar rechtszaak tegen Primark

Sara Dubbeldam, Mode-activist, journalist en oprichter van WhenSaraSmiles.nl (een blog/website over duurzamere mode voor de consument) diende in 2023 een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen Primark. Dubbeldam beschuldigde de retailgigant van greenwashing. Het ging om zes duurzaamheidsclaims die Primark maakte in hun Nederlandse winkels en op de Nederlandse website. Volgens Dubbeldam waren de claims oneerlijk. Dubbeldam werd in het gelijk gesteld. Als reactie is Primark Nederland in oktober 2023 in hoger beroep gegaan. Het College van Beroep heeft een maand later besloten dat de claims die door Primark zijn gedaan onvoldoende hard gemaakt kunnen worden. In deze aflevering van de podcast ‘Niet Groen de Podcast’ gaat Bianca Streng in gesprek met Dubbeldam. Ze praten uitgebreid over de zaak en hebben het over belangrijke lessen die uit de rechtszaak getrokken kunnen worden.

