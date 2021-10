Podcast: Saskia Egas Reparaz (CEO Hema) over haar retaillessen

In deze aflevering van de podcastserie ‘Retaillessen met…’ is het de beurt aan Saskia Egas Reparaz. Op de dag van het interview is Saskia Egas Reparaz precies honderd dagen CEO van HEMA. In een gesprek met Frénk van der Linden blikt ze terug op haar start bij de warenhuisketen en deelt ze de lessen die ze gedurende haar loopbaan (o.a. Etos, Albert Heijn) opdeed.

Podcast: De RetailTrends Podcast via Spotify