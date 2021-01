Podcast: Scott Emons over hoe je de online klantervaring spiegelt aan de fysieke klantervaring

Scott Emmons brengt zijn visionaire kijk op de toekomst van de detailhandel en schat aan kennis en onderzoek in omnichannel-software in de praktijk bij Powerfront. Hij biedt inzicht in een realtime, online gepersonaliseerd verkoopplatform dat de luxe in de winkel weerspiegelt. Hij gebruikt zijn expertise om ideeën te bouwen en te verspreiden en producten te ontwerpen die voorop lopen in klantenservice-software. Scotts motivatie om te helpen bij het maken van magie voor klanten vertaalt zich perfect naar de kernmissie van Powerfront, en zijn uitgebreide betrokkenheid als Powerfront-klant heeft hem tot de perfecte ambassadeur gemaakt.

