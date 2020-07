Podcast: Scott Uzzell over zijn verantwoordelijkheden als CEO van Converse

Uzzell vraagt zich af: "Hoe gebruik ik de unieke ervaringen van het zijn van een zwarte man in Amerika om mensen om me heen, andere leidinggevenden, de samenleving, de consumenten die om ons merk geven en van ons merk houden te helpen ... zodat zij ons helpen ons beter te maken?" Uzzell vertelt hoe hij actie onderneemt om een meer diverse en inclusieve cultuur te creëren binnen Converse. Ook spreekt hij over wat hij heeft geleerd toen hij zijn bedrijf door ongekende veranderingen heeft geleid, en waarom hij denkt dat we op het punt staan veel meer vooruitgang te zien dan we eerder gezien hebben.

The importance of this moment isn't lost on Scott Uzzell, the CEO of Converse. "How do I bring the unique experiences of being a Black man in America to help people around me, other executives, society, the consumers that care about and love our brand...to make us better?"