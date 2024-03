Podcast: Senior Brand & Marketing Manager bij H&M Group over haar loopbaan [Engels]

Hoe is het om bij H&M Group te werken? In deze aflevering van de podcast ‘Brand News’ spreekt Stephany, senior brand & marketing manager bij H&M Group, over haar 11 jarige ervaring bij de Zweedse modegroep. In de podcast vertelt de manager over hoe ze begon. Te weten: tijdens haar studie als winkelmedewerker bij de H&M. Nu is Stephany manager en spreekt over haar loopbaan - van de opleidingen die ze gevolgd heeft tot het opzetten van haar eigen ondernemingen.

