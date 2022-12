2023 staat in het teken van grote veranderingen voor ondernemer Sharon Hilgers van My Jewellery. Er is fors geïnvesteerd in verduurzaming en deze plannen worden vanaf 2023 uitgerold. Hilgers spreekt in de podcast Selfmade in Holland over het bedrijf, haar visie en de toekomstplannen.

Eigendom: Selfmade in Holland