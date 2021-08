Podcast: Slow fashion expert: "We moeten pleiten voor creativiteit boven consumptie"

In deze aflvering verwelkomt Kestrel Alyssa Beltempo, een Canadese slow fashion expert en stylist. Via haar YouTube-kanaal met meer dan 144K abonnees op haar Instagram en website, is Alyssa toegewijd om ons eraan te herinneren dat er een kracht schuilt in het pleiten voor creativiteit boven consumptie. “Ik wilde de leemte vullen door te laten zien dat je minder kunt consumeren en dat het eigenlijk leuk kan zijn en dat het geen opoffering hoeft te zijn - wat, zoals de maatschappij het op die manier heeft gemaakt - alsof we constant op zoek moeten zijn naar meer, terwijl in feite het tegenovergestelde een zeer vruchtbare en lonende onderneming kan zijn.” Beluister hieronder de volledige podcast.

Podcast: Conscious Chatter via Stitcher