Podcast: Spanje veroveren ondanks Corona: topman Zeeman vertelt hoe

In deze podcast van de serie 'BNR Zakendoen' spreekt Thomas van Zijl met Erik-Jan Mares, topman bij discounter Zeeman. Ook Elske Doets, hoogleraar finance aan de Nyenrode Universiteit schuift aan. Mares is sinds 2017 de CEO van Zeeman. Ondanks de vele slachtoffers die vallen in het retaillandschap ten gevolge van het coronavirus, ervaart Zeeman geen ongemakken van de pandemie. De discounter zet ook de verovering van Spanje voort. Is Zeeman immuun voor het virus? In de podcast hier beneden hoor je hoe de topman toch nog voor een groei kan zorgen bij Zeeman, ondanks de huidige gezondheidscrisis. Tip: luister hiervoor vanaf minuut 13:00

Bron: BNR Zakendoen via BNR