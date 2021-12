Podcast: Stan Verhoeven (Etrias) over het succes van zijn webshopketen

In deze aflevering van de podcastserie ‘Baanbrekende Businessmodellen’ van BNR Nieuwsradio is Stan Verhoeven, één van de drie co-founders van de webshopketen Etrias. Het succes van de webshop is het gevolg van een duidelijke keuze voor niche. Host John vroeg zich onlangs af of je vandaag de dag nog een online winkeltje kunt starten. (‘alles is er immers al’). Met Stan verkennen ze de mogelijkheden die er zijn en hoe je je businessmodel vervolgens het beste kunt inrichten. Beluister hieronder de podcast.

Podcast: BNR Nieuwsradio