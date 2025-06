Podcast: Steve Madden openhartig over hoogte- en dieptepunten [Engels]

In de podcast The Cutting Room Floor praat de Amerikaanse ondernemer Steve Madden openlijk over zijn carrière, inclusief de hoogte- en dieptepunten. Ook deelt hij zijn mening over handelsheffingen en de huidige stand van moderetail.

Madden begon zijn loopbaan in de modewereld als schoenontwerper en maakte snel naam in de industrie. In 1990 startte hij zijn eigen bedrijf, Steve Madden, Ltd., dat later beursgenoteerd werd.

In 2002 werd Steve Madden veroordeeld tot gevangenisstraf wegens financiële misdrijven, waaronder koersmanipulatie, witwassen en verzekeringsfraude. Dit leidde tot zijn aftreden als CEO van Steve Madden, Ltd. en tot een strafrechtelijke vervolging.

Na zijn vrijlating bleef Madden actief betrokken bij het bedrijf, vooral als creatief directeur, hoewel zijn invloed minder groot was dan voorheen. Daarnaast startte hij ook andere zakelijke projecten, waaronder een investering in een sportief lifestylebedrijf.

Madden is ook het onderwerp van de Netflix-documentaire Maddman: The Steve Madden Story (2017) waarin zijn levensverhaal uitgebreid wordt verteld.

