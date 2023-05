Susan Krau stond jaren aan het hoofd van H&M Nederland. Gedurende deze tijd leerde ze veel retail lessen en zag ze de retail- en modemarkt veranderen. In gesprek met Retailtrends vertelt ze over de lessen die ze heeft meegekregen, maar ook over haar rol als CEO van startup Desert Spring. De startup maakt plantaardige looistof voor leer op basis van duindoorn.

