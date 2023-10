Bob Mackie kan gezien worden als de Pailletten-koning. Mackie maakte vele (podium)kostuums en rode loper looks voor sterren zoals Marilyn Monroe, Diana Ross, Barbra Streisand en Cher. Modejournalist Suzy Menkes gaat in gesprek met de ontwerper over allerlei onderwerpen naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Diva’ in het Victoria & Albert Museum in Londen.

