Podcast: Te weinig diversiteit in de duurzame modeindustrie

In deze podcast spreekt host Kestrel met Comet Chukura. Chukura is de oprichter van het merk Glow, een breimerk gericht op duurzaamheid en ethiciteit. De twee gaan in op de onderdelen van de problemen die verband houden met het complex van de meerheid van blanke mensen binnen de duurzame modeindustrie - Comet schreef onlangs een artikel voor Refinery29 met de titel ‘Supporting Black-Owned Brands shouldn’t be A Goodwill Gesture’ waarin ze dit dieper onderzoekt.

Bron: Conscious Chatter with Kestrel Jenkins via Stitcher